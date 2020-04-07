إيطاليا تسجل 880 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة في البلاد، ليكون أدنى رقم منذ 10 آذار/مارس.

وقال رئيس خدمة الدفاع المدني في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي: "اليوم مجموع الإصابات 94067 شخصًا، أي بزيادة 880 إصابة مقارنة، وهذا أدنى معدل نمو منذ 10 آذار/مارس".

وتجاوزت حالات الوفاة في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) 17 ألفا، بعد تسجيل 604 حالات جديدة منذ أمس الاثنين، ليصبح الإجمالي 17127 حالة.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و380 ألف إصابة، ونحو 79 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 296 ألفا.