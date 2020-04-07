أوباما يوجه رسالة للأطقم الطبية في يومهم العالمي: نعجز عن شكركم

علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على الدور الذي تقوم به الأطقم الطبية، في حماية أرواح الناس حول العالم، مشيرا إلى أن يوم الصحة العالمي يذكرنا بأن لهم دين كبير في رقابنا.

وكتب أوباما، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "في يوم الصحة العالمي، نقول للعاملين في مجال الصحة من أطباء وممرضين، إننا ممتنون لما تقومون به جميعا".

وتابع: "العاملون في الصحة يبذلون كل ما لديهم من أجلنا كل يوم، ويعرضون أنفسهم لخطر عظيم"، مضيفا: "لا نستطيع أن نوفيهم حقهم بالشكر، لأن ما يقومون به وما يتحلون به من شجاعة يتجاوز كل شكر نقدمه إليهم".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شعار الاحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام، هو دعم كادر التمريض والقبالة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تذكير القيادات العالمية بالدور الحاسم، الذي يضطلع به هذا الكادر في الحفاظ على الصحة في العالم.

وقالت الصحة العالمية، على موقعها الرسمي: "في السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة 2020، سيسلط يوم الصحة العالمي الضوء على الحالة الراهنة للتمريض والقبالة في شتى أنحاء العالم".

وأضافت: "ستصدر المنظمة وشركاؤها سلسلة من التوصيات تهدف إلى تعزيز القوى العاملة في التمريض والقبالة"، مشيرة إلى أن ذلك له أهمية كبرى في تحقيق الغايات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وصحة الأم والوليد في مواجهة الأمراض المعدية.

It’s World Health Day, and we owe a profound debt of gratitude to all our medical professionals. They’re still giving their all for us every day, at great risk to themselves, and we can’t thank them enough for their bravery and their service. — Barack Obama (@BarackObama) April 7, 2020

وتقود منظمة الصحة العالمية جهودا عالميا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، تجاوز عدد المصابين به المليون و351 ألف مصاب، بينهم أكثر من 75 ألف حالة وفاة.

ويخوض الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الصحة معركة تاريخية مع فيروس فتاك، لا يقتصر تأثيره القاتل على المرضى، وإنما يفتك بمن يشاركون في علاجهم في بعض الأحيان، حيث شهدت العديد من دول العالم وفاة عشرات العاملين في الصحة، بعدما أصابهم الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي كان أول ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في الصين.