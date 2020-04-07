إسرائيل تكشف تفاصيل ابتكارها الجديد لعلاج كورونا... بالفيديو

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أن بلادها بصدد إجراء أول تجربة سريرية لعلاج وباء كورونا في العالم.

ابشروا!

اول تجربة سريرية لعلاج وباء الكورونا في العالم تنطلق من إسرائيل.

تتوجه الانظار إلى مشفى شيبا في إسرائيل الذي شرع أمس بتجربة دواء " كبزرا" الذي من شأنه أن يساعد في علاج مرضى الكورونا. من المقرر أن يتلقى هذا العلاج ٤٠ مصابا بالكورونا.

نتمنى الموفقية للجميع والشفاء العاجل. pic.twitter.com/2UVBfdxSqt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 7, 2020

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن تلك التجربة هي الأولى حول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلة: أبشروا".

وقال "إسرائيل بالعربية":

تتوجه الأنظار إلى مستشفى شيبا في إسرائيل الذي شرع أمس بتجربة دواء "كبزرا" الذي من شأنه أن يساعد في علاج مرضى الكورونا. من المقرر أن يتلقى هذا العلاج ٤٠ مصابا بالكورونا.

وفي السياق نفسه، قال عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء إسرائيل، في وقت سابق من مساء اليوم، إن بلاده تمكنت من ابتكار جهاز تنفس صناعي، سيساعد العالم أجمع في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب جندلمان على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "طورت مجموعة من المهندسين الإسرائيليين جهاز تنفس صناعي يمكن تصنيعه من خلال طابعة ثلاثية الأبعاد".

وأضاف: "سيكون من الممكن تصنيعه في كل مكان ومجانا، كي نستطيع إنقاذ عدد أكبر ممكن من مرضى كورونا في كل أنحاء العالم".

An Israeli team of engineers & doctors developed a ventilator that could be manufactured w/ a 3D printer so more #COVID19 #coronavirus patients could be saved all over the world. The code is open & free: https://t.co/XGopt9kAvQ This is Israel: always in service for all mankind. pic.twitter.com/vbQARX8L5K — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 7, 2020

وتابع: "وصلت طلبات من أطباء ومهندسين في الدول العربية لتلقي كود التصنيع".

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006.