وزير الصحة التركي: بدأنا نلاحظ وفاة شباب بكورونا لذلك يجب عدم الاعتداد بالسن

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 3892 حالة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، إضافة إلى وفاة 76 شخصا ليصل عدد حالات الوفاة إلى 725 حالة.

وحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول) أضاف قوجة في مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد الحالات التي تم شفاؤها بلغ 256 حالة.

وقال وزير الصحة التركي: "أتممنا التحضيرات لإطلاق نظام إلكتروني يمكننا من مراقبة الأشخاص الخاضعين للحجر المنزلي وتوجيه تنبيهات لهم".

مشيرا إلى أن "نسبة امتلاء أسرة العناية المركزة بالمستشفيات في عموم تركيا لم تتجاوز 63 في المئة حتى الآن".

وقال وزير الصحة التركي: "بدأنا نلاحظ وفاة شباب بكورونا لذلك يجب عدم الاعتداد بعامل السن كضمانة".

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن معظم بلدان الشرق الأوسط تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لكن المنطقة لا تزال أمامها فرصة لاحتواء التفشي.

وأكدت المنظمة تسجيل ما يتجاوز 77 ألف إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة في منطقة شرق البحر المتوسط التي تشمل بلدان الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتي لكنها لا تضم تركيا.