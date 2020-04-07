فرنسا: 820 وفاة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الضحايا يتجاوز الـ10 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 820 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19" ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة.

وأكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، اليوم الثلاثاء، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر أذار/مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا "سيطول"، وأنه "من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية".

كما وأعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي إن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، معلنا إطلاق "حملة واسعة لإجراء فحوص" الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين.

يتبع..