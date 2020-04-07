هل تأكدت إصابته بالفيروس...نتنياهو يخضع مجددا لفحص كورونا

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجددا، لفحص فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال، نتنياهو، خضع مجددا، لفحص كورونا، وجاءت النتيجة سلبية.

وأفاد الموقع بأن نتنياهو سينهي، غدا الأربعاء، العزل الصحي المفروض عليه منذ 14 يوما.

בדיקת קורונה שביצע נתניהו יצאה תקינה, מחר יסיים את הבידוד https://t.co/BhiM9LTQmq pic.twitter.com/nwiJ3Lb8IW — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) April 7, 2020

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، أوضح من خلالها أن نتيجة الفحص كانت سلبية، وأنه سيخرج من العزل، غدا.

وفي وقت سابق أعلن عن إصابة وزير الصحة الإسرائيلي يعقوف ليستمان بفيروس كورونا، وكان بتواصل وخالط العديد من كبار الموظفين بوزارة الصحة، وكذلك العديد من الوزراء، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، الذين دخلوا إلى الحجر الصحي.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

خضعت اليوم لفحص كورونا وكانت النتيجة سلبية. سانهي غدا فترة تواجدي في الحجر الصحي بعد مرور ١٤ يوما كما هو مطلوب. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 7, 2020

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستنفذ إغلاقًا كاملاً من بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى صباح الجمعة، وهي فترة تتزامن مع بداية عطلة عيد الفصح لدى اليهود، الذي يحل غدا الأربعاء.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل بدون استثناء.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيلها 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006، وبين حالات الإصابة 153 حالة خطيرة ومربوطة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابعت أن عدد الوفيات في إسرائيل وصل إلى 59 حالة، بوفاة سيدة عمرها 95 عاما.