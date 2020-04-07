طالبان تسحب مفاوضيها بعد تعليق محادثات تبادل السجناء

أعلنت حركة طالبان سحب مفاوضيها من أفغانستان بعد ساعات من تعليق محادثات بشأن عملية تبادل السجناء مع الحكومة الأفغانية.

وقال المتحدث السياسي باسم الحركة في قطر، سهيل شاهين في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، "إن التأخير المتعمد في الإفراج عن سجنائنا يمثل خرقا لاتفاق السلام ولذلك سنعيد فريقنا الفني من كابول".

به اساس توافقنامه امضاء شده، باید قبلا زندانیان امارت اسلامی رها و زمینه به مذاکرات بین الافغانی مساعد میشد؛ ولی جهت های مربوط رهایی زندانیان ما را قصدا به تعویق انداخته از توافقنامه صلح سرپیچی می کنند.

فلهذا امارت اسلامی هرچه زودتر تیم تخنیکی خود را از کابل پس فرامی خواند. — Suhail Shaheen (@suhailshaheen1) April 7, 2020

وأضاف "إذا كنت لا توافق على الاتفاقية، فيجب أن تكون قادرًا على التفاوض مع الإمارة الإسلامية، ولكن يجب أن تتفاوض مع الشعب الأفغاني".

قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إنها لن تدخل في مفاوضات مع الحكومة قبل الإفراج عن 5 آلاف من أسراها.

وفي تصريحات لوكالة رويترز، قال ذبيح الله مجاهد، إنه "إذا لم يُفرج عن أسرانا الخمسة آلاف -100 أو 200 أكثر أو أقل ليس مهما- فلن تجري محادثات مع الحكومة".

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، في وقت سابق إن الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراح عن خمسة آلاف سجين من "طالبان" كما جاء في اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع الحركة.

وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة "طالبان"، السبت الفائت، على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.

ونص الاتفاق كذلك على أنه سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 من سجناء "طالبان" مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس/ آذار.