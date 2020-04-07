من داخل العناية المركزة... مسؤول يكشف تفاصيل الحالة الصحية لبوريس جونسون

وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس وزراء بريطانيا، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لا يزال جونسون في غرفة العناية المركزة، وتحت الرقابة والملاحظة الطبية المشددة والدقيقة".

وتابع قائلا "لكن حالته الطبية مستقرة، كما أنه بمزاج جيد، رغم استمرار الأعراض الواضحة للإصابة بفيروس كورونا".

وأوضح أن "جونسون يتنفس دون أي مساعدة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد نقل إلى قسم العناية المشددة في المستشفى بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت مصادر مقربة أن حالته الصحية لم تتحسن.

وكانت الحكومة قد أعلنت نقله إلى المستشفى، الأحد الماضي، بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا، بناء على توصية الطبيب المعالج كإجراء وقائي.

وصنفت منظمة الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة، بالإضافة إلى وقف كل الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم.