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    لافتة انتخابية تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار الصورة)، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان (وسط الصورة)، وزعيم حزب الأزرق والأبيض بيني غانتس، وهو يرتدون أقنعة في المدينة الإسرائيلية من رمات جان، بالقرب من تل أبيب 29 مارس 2020

    بوساطة أمريكية... إسرائيل تشتري مليون "كمامة طبية" من الصين

    © AP Photo / Sebastian Scheiner
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    وصلت إلى تل أبيب شحنة طبية من الصين كانت الحكومة الإسرائيلية قد اشترتها الأسبوع الماضي.

    وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اشترت شحنة طبية لصالح نظيرتها الإسرائيلية من الصين، وبأن مطار بن غوريون قد وصلته تلك الشحنة اليوم.

    وذكر الموقع أن الشحنة الطبية تضم نحو مليون "كمامة طبية" ستخصص لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، وبأن من توسط في شراء هذه الشحنة هي الولايات المتحدة الأمريكية. 

    ونقل الموقع الإلكتروني العبري على لسان ليمور كولينشفسكي، رئيس قسم المشتريات في بعثة نيويورك الأمريكية، أنه يعمل على كثير من موردي المعدات والأجهزة والمواد الطبية والصحية حول العالم، وبأنه نجح في إرسال كمامات طبية وأقنعة ومواد طبية مختلفة إلى إسرائيل. 

    ونوه الموقع إلى أن هذه الأقنعة والمواد الطبية مخصصة فحسب لصالح الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي.

    وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليصل إجمالي الإصابات إلى 9006. 

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, فيروس كورونا, مواد طبية
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