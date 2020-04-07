غضب في الكونغرس الأمريكي من خطط ترامب للانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

حذر كبار الديمقراطيين في لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ المسؤولة عن الشؤون الخارجية والقوات المسلحة من أن خطط إدارة ترامب لسحب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة سوف تعمي قدرة الحلفاء الأوروبيين على رصد الأنشطة العسكرية الروسية في ساحاتها الخلفية، وفقا لبيان صحفي مشترك اليوم الثلاثاء.

واشنطن - سبوتنيك. وقال البيان "سيكون لهذا القرار تداعيات سلبية بعيدة المدى على حلفائنا الأوروبيين، الذين يعتمدون على هذه المعاهدة لإبقاء روسيا مسؤولة عن أفعالها العسكرية في المنطقة".

وأضاف أنه "خلال الوقت الذي نحتاج فيه للرد على العدوان الروسي، لا يمكننا الاستمرار في تقويض تحالفاتنا، وهو بالضبط ما سيفعله الانسحاب الأمريكي من هذه المعاهدة"، على حد وصف البيان.

وجاء ذلك في البيان الذي أصدره رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وبوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وإليوت إنجل، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن الديمقراطيين.

Almost at the 12 hour mark of #FY19NDAA markup—Congress has legitimate concerns about the Open Skies Treaty, but our OC-135s are old. Full committee just adopted my amendment requiring DoD to report on the health of the fleet and when they must be replaced. pic.twitter.com/sifMd4JESF — Rep. Don Bacon (@RepDonBacon) May 10, 2018

واتهم البيان أيضًا توقيت إدارة ترامب بالتغيير خلال وباء فيروس كورونا المسبب لمرض (COVID-19) العالمي، على ما يبدوبغرض تشتيت انتباه الجمهور بشكل مفرط بسبب التقارير حول الوباء.

وحث المشرعون الإدارة على عكس مسارها بدلاً من "صدمها" بينما تتصارع الولايات المتحدة والعالم بأسره مع فيروس كورونا الجديد.

وقالت الإدارة إنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كانت ستظل طرفًا في المعاهدة.

لكن وزير الدفاع مارك إسبر أخبر الكونغرس الشهر الماضي أن البنتاغون سيؤجل تمويل الطائرات الجديدة أو المطورة لإجراء تحليق جوي حتى يتم التوصل إلى قرار.

In October, reports emerged that the Trump administration was considering a withdrawal from the Open Skies Treaty. Here are five reasons the agreement is worth keeping. https://t.co/xLvVdfCfiD pic.twitter.com/aFVnmuql6W — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) December 13, 2019

وتسمح معاهدة عام 1992 للدول الموقعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، القيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي دول أخرى لجمع بيانات عن الأنشطة العسكرية.