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22:04 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
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    غضب في الكونغرس الأمريكي من خطط ترامب للانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

    © REUTERS / TOM BRENNER
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    حذر كبار الديمقراطيين في لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ المسؤولة عن الشؤون الخارجية والقوات المسلحة من أن خطط إدارة ترامب لسحب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة سوف تعمي قدرة الحلفاء الأوروبيين على رصد الأنشطة العسكرية الروسية في ساحاتها الخلفية، وفقا لبيان صحفي مشترك اليوم الثلاثاء.

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Maxim Blinov
    الخارجية الروسية: موسكو قلقة من تصريحات واشنطن بشأن معاهدة الأجواء المفتوحة
    واشنطن - سبوتنيك. وقال البيان "سيكون لهذا القرار تداعيات سلبية بعيدة المدى على حلفائنا الأوروبيين، الذين يعتمدون على هذه المعاهدة لإبقاء روسيا مسؤولة عن أفعالها العسكرية في المنطقة".

    وأضاف أنه "خلال الوقت الذي نحتاج فيه للرد على العدوان الروسي، لا يمكننا الاستمرار في تقويض تحالفاتنا، وهو بالضبط ما سيفعله الانسحاب الأمريكي من هذه المعاهدة"، على حد وصف البيان.

    وجاء ذلك في البيان الذي أصدره رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وبوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وإليوت إنجل، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن الديمقراطيين.

    واتهم البيان أيضًا توقيت إدارة ترامب بالتغيير خلال وباء فيروس كورونا المسبب لمرض (COVID-19) العالمي، على ما يبدوبغرض تشتيت انتباه الجمهور بشكل مفرط بسبب التقارير حول الوباء.

    وحث المشرعون الإدارة على عكس مسارها بدلاً من "صدمها" بينما تتصارع الولايات المتحدة والعالم بأسره مع فيروس كورونا الجديد.

    وقالت الإدارة إنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كانت ستظل طرفًا في المعاهدة.

    لكن وزير الدفاع مارك إسبر أخبر الكونغرس الشهر الماضي أن البنتاغون سيؤجل تمويل الطائرات الجديدة أو المطورة لإجراء تحليق جوي حتى يتم التوصل إلى قرار.

    وتسمح معاهدة عام 1992 للدول الموقعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، القيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي دول أخرى لجمع بيانات عن الأنشطة العسكرية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, ترامب, أمريكا, اتفاقية الأجواء المفتوحة, معاهدة الأجواء المفتوحة, الأجواء المفتوحة, السموات المفتوحة
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