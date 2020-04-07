تسجيل
22:04 GMT07 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    مدينة قرطاجنة، كولومبيا

    في كولومبيا... سلاح الجو يتدخل لفرض الحجر الصحي على أرجاء البلاد

    © AFP 2020 / Luis Acosta
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (115)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/102212/49/1022124957_0:102:3000:1790_1200x675_80_0_0_2800826d3528bb478185ee30833d2893.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004071045104924-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF/

    يحاول الجيش الكولومبي استخدام جميع أنواع الأساليب المتاحة لضمان الامتثال للحجر الصحي الوطني بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مستعينًا حتى بطائرات الهليكوبتر ليبعث برسائل إلى المناطق المكتظة بالسكان.

    وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فإن الدولة اللاتينية فرضت عزلًا إلزاميًا أواخر الشهر الماضي، ومن المقرر استمراره حتى السابع والعشرين من أبريل/ نيسان الجاري.

    أوراق نقدية
    © Sputnik . Anton Denisov
    أموال بلا مقابل... "الدخل الأساسي للمواطنين" قد يصبح حقيقة دائمة بفضل كورونا

    يُسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد الجيش والشرطة والموظفين في متاجر البقالة والصيدليات ومصانع الأغذية والبنوك بالخروج. خلاف ذلك، يمكن لشخص واحد فقط من كل أسرة، مغادرة المنزل لشراء المستلزمات الأساسية وإجراء المعاملات المالية.

    إلا أن بعض الناس يتجولون في الشوارع وركوب وسائل النقل العام عرضة لخطر الإصابة بالفيروس وإصابة أفراد الأسرة، بحسب الشرطة التي أصدرت تحذيرات وفرضت غرامات بقيمة 936 ألف بيزو (235 دولارًا) لنحو 95 ألف شخص بسبب مخالفتهم قواعد الحجر الصحي.

    وقال الكولونيل خورخي ألفريدو مارتينيز قائد اللواء الثاني في الجيش:

    "نحمل مكبرات صوت خاصة، ونطير بها فوق أجزاء من بوغوتا والبلديات المحيطة بهدف منع الوباء وتخفيفه واحتواءه".
    © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
    كولومبيا تطلب من حلف "الناتو" المساعدة في مكافحة فيروس كورونا

    تتم هذه الدوريات الجوية في العاصمة والمدن الأخرى في جميع أنحاء كولومبيا، والتي سجلت أكثر من 1500 إصابة وأكثر من 40 حالة وفاة.

    وجاء في رسالة مسجلة مسبقا بثتها طائرة هليكوبتر تحلق فوق منطقة للطبقة العاملة في بوغوتا: "أيها المواطنون الأعزاء، الجيش يحييكم، ويطلب منكم البقاء في منازلكم امتثالًا للحجر الصحي الذي أمرت به الحكومة".

    وتابعت الرسالة: "تذكر أن اتباع توصيات السلطات الصحية، ابق في منزلك، سنعتني بك، ومن خلال الالتزام بالقواعد، ستعتني بنا". وحظيت الرسالة بترحيب وتصفيق المواطنين.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (115)

    انظر أيضا:

    مقتل 7 أشخاص في سقوط طائرة كولومبية
    الرئيس الكولومبي يلتقي قادة الاحتجاجات
    الرئيس الكولومبي يعلن إغلاق جميع حدود البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا
    الكلمات الدلالية:
    كولومبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس كورونا في مدينة نيويورك، 05 أبريل 2020
    في المكان والزمان المناسبين... أشخاص وجدوا على خلفية جداريات فاكتمل المعنى
    القمر - غالية ترامب!
    القمر... محبوبة ترامب
    الجهود العالمية لتطوير علاج لمرض "كوفيد 19"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك