مؤسس "تويتر" يتبرع بأكثر من ربع ثروته لمحاربة كورونا

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أعلن مؤسس تويتر ورئيسه جاك دورسي اليوم الثلاثاء أنه سيتبرع بمليار دولار من أسهم شركته الأخرى، سكوير، للمساعدة في مكافحة وباء الفيروس التاجي

وفي رسالة نشرت على الشبكة الاجتماعية، أوضح أن المبلغ يمثل 28 ٪ من ثروته.

وقال "عندما نبطل مفعول هذا الوباء، سيتم توجيه الأموال نحو صحة الفتيات وتعليمهن، وكذلك الدخل الشامل".

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من1.37 مليون شخص في نحو 206 بلداً وإقليما، توفي بينهم أكثر من 78 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المتعافين 294 ألف شخص.

Twitter CEO Jack Dorsey plans to donate $1 billion to fight the coronavirus outbreak—the largest pledged gift by a private individual yet during the pandemic https://t.co/p92vqY0qFB by @abebrown716 pic.twitter.com/KDCv3zkSI1 — Forbes (@Forbes) April 7, 2020

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، على اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والدراسة وإغلاق المحال والأماكن السياحية والعامة، بجانب فرض الإغلاق أو حظر التجول.