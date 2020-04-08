مادورو متفائل باجتماع "أوبك+" يوم الخميس

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تفاؤله بالتوصل إلى حلول بشان استقرار سوق النفط في الاجتماع المقبل لدول "أوبك+" المزمع عقده في 9 أبريل/نيسان.

بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال مادورو: إن "وزير النفط مانويل كويفيدو ووزير الخارجية خورخي أرياسا على اتصال مباشر مع حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية ونظرائهما الآخرين في أوبك، للتحضير للاجتماع الذي سيعقد عبر الفيديو في الخميس، والذي ستسعى الدول من خلاله للتوصل لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية".

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها بقيادة روسيا اجتماعا مشتركا عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الخميس، للتوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج يهدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية بعد انتشار وباء كورونا المستجد.

على جانب آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، عقد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى الجمعة المقبل بهدف "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى".

ويشار إلى أن دول "أوبك+" لم تتوصل يوم 6 مارس/آذار الماضي، لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده.

وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارا من 1 أبريل/نيسان.

وانخفضت أسعار النفط في مارس/آذار في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي الفيروس التاجي، بمقدار مرتين تقريبا.