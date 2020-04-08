الولايات المتحدة تبدأ تجارب سريرية لدواء ياباني لفيروس كورونا

ذكرت صحيفة "Boston Globe" أنه، تم منح إذن لاختبار كمية صغيرة من الدواء من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

بدأت تجارب الدواء في ثلاثة مستشفيات في ماساتشوستس.

يذكر أن التجارب السريرية لـ"أفيغان" كعلاج للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بدأت في اليابان في أواخر مارس/ آذار. تم تطوير الدواء قبل ست سنوات لعلاج الانفلونزا.

ومع ذلك، في التجارب على الحيوانات، تم العثور على آثار جانبية لتطور الجنين. ونتيجة لذلك، تم استبعاده من استخدام النساء الحوامل وأدرج في قائمة الأدوية التي يمكن استخدامها بإيعاز خاص من الحكومة إذا لم تعمل جميع الأدوية الأخرى. وفي الوقت نفسه، اكتشف الأطباء الصينيون فعاليته في علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من الفيروسات التاجية.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بعدد الإصابات في العالم حيث وصلت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 400 ألف إصابة، كما قفز عدد الوفيات إلى 12837 حالة وفاة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.