بتوجيه من أمير قطر... 4 طائرات عسكرية تتحرك إلى إيطاليا

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا، دعما لجهود مواجهة واحتواء تفشي وباء كورونا.

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، "قنا"، بأن قرار إرسال المساعدات إلى الدولة الأوروبية "الصديقة" يأتي "دعما لجهود الأصدقاء في إيطاليا في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".

وأكدت أن المساعدات تشمل "إرسال 4 طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية من المقرر وصولها اليوم الأربعاء، وغدا الخميس".

وتحمل طائرتي يوم الأربعاء مستشفيين ميدانيين، مساحة المستشفى الميداني الأول تبلغ حوالي 5200 متر مربع، وتصل مساحة المستشفى الثاني إلى 4000 متر مربع، وذلك بطاقة استيعابية بقدر 1000 سرير لكلا المستشفيين، اللذين تم تزويدهما بأجهزة ومعدات تقنية حديثة وذلك لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما تشمل هذه الخطوة إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين الخميس كجزء آخر من المساعدات الطبية القطرية التي وجه بها آل ثاني.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 7, 2020

وأعلنت السلطات الإيطالية، أمس الثلاثاء، تسجيل 880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 الساعة الأخيرة في البلاد، ليكون أدنى رقم منذ 10 مارس/آذار.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بـ17127 حالة والثالثة من حيث حصيلة الإصابات بـ 135586 حالة.