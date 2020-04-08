روحاني يدعو صندوق النقد الدولي لمنح إيران قرضا بقيمة 5 مليارات دولار

طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، صندوق النقد الدولي بمنح طهران قرضا طلبته بقيمة 5 مليارات دولار في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روحاني، في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون الرسمي: "أحث المنظمات الدولية على تنفيذ واجباتها... نحن عضو في صندوق النقد الدولي... يجب ألا يكون هناك تمييز في منح القروض"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

كما انتقد الرئيس الإيراني العقوبات الأمريكية على بلاده ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي وطبي".

وأعلنت إيران الشهر الماضي، عن أنها طلبت دعما ماليًا من صندوق النقد الدولي قدره 5 مليارات دولار، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام "أرسلت طلبا إلى رئيس صندوق النقد الدولي لاستخدام حق إيران باقتراض 5 مليارات دولار بشكل سريع وذلك لمساعدتنا في التخفيف من الآثار السلبية التي ترتبت على اقتصادنا بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد".

فيما قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على "تويتر"، إن إيران طلبت من صندوق النقد الدولي "تمويلا طارئا" لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت البلاد منه بشدة.

— Javad Zarif (@JZarif) March 12, 2020

​وارتفع عدد الوفيات والإصابات المسجلة خلال 24 ساعة في إيران، التي تعاني من تفشي فيروس كورونا مع بقية دول العالم.

وأعلنت الصحة الإيرانية عن تسجيلها لـ 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 3873 شخصا.