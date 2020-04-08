ألمانيا تسجل 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 100 ألف

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بواقع 4003 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 103228 حالة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المعهد، ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 254 حالة إلى 1861 حالة وفاة. يعد ذلك ثاني يوم على التوالي من ارتفاع الإصابات بعد 4 أيام شهدت انخفاضا في الإصابات الجديدة.

وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يوم الاثنين، إن جائحة فيروس كورونا هي أكبر اختبار للاتحاد الأوروبي، وإنه من المهم أن يخرج التكتل قويا من الأزمة الاقتصادية التي سببها الفيروس.

وأضافت ميركل: "من وجهة نظري، يواجه الاتحاد الأوروبي أكبر اختبار منذ تأسيسه، نواجه تحديا صحيا كبيرا يؤثر على كل الدول حتى ولو بشكل مختلف".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.43 مليون إصابة، بينهم 82 ألف حالة وفاة، ونحو 300 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 400 ألف في الولايات المتحدة و140 ألفًا في إسبانيا و135 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.