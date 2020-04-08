تحويل جزيرة إلى مقبرة جماعية لضحايا "كورونا" بالقرب من نيويورك... فيديو

تعتبر جزيرة هارت إحدى أكثر الأماكن المتوقعة أن يتم فيها دفن جثامين قتلى فيروس كورونا الذين قضوا نحبهم في ولاية نيويورك، في الوقت الذي كان فيه مارك ليفين، عضو مجلس المدينة قد أثار الرأي العام بتصريحات دعى فيها إلى دفن الجثث في الحدائق العامة للولاية.

New York City officials acknowledge the possibility of temporary internment for some COVID-19 cases, even as refrigerated trucks function as morgues. Drone video shot last week appears to show the digging of graves on Hart Island in the Bronx, a preservationist group claims. pic.twitter.com/Beaq8jnD5A — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 7, 2020

ليعود ولينشر تغريدة جاء فيها أنه بعد الاستشارات مع مجلس الدولة تقرر عدم دفن الجثث في الحدائق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دفن الجثث في جزيرة هارت لو دعت الضرورة إلى ذلك بدلا من دفنهم في الحدائق.

I have spoken to many folks in City gov’t today, and received unequivocal assurance that there will be *no* burials in NYC Parks. All have stated clearly that if temporary interment should be needed it will be done on Hart Island. 1/2 — Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020

من جهتها صحيفة "نيويورك بوست" نشرت المقطع المصور، الذي تم تصويره في 2 أبريل/ نيسان، مضيفة بأنه لسجناء يقومون بحفر قبور في الجزيرة، مضيفة إلى أن دفن الجثث في الجزيرة غير المأهولة يعد أمرا شائعا ويعود تاريخه لـ150 عاما.

هذا وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو،يوم أمس الثلاثاء، أن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال كومو في إفادته اليومية حول تطورات الموقف الوبائي إن "عدد الوفيات ارتفع إلى 5489 من 4758، وهو أعلى معدل في يوم واحد".