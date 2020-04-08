لجنة مراقبة "أوبك +" تعد مسودة بحجم الحد من إنتاج النفط

أعلن مصدر مطلع أن أمين عام منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" محمد باركندو، سيبحث قبل انعقاد جلسة الخميس مع دول "أوبك+" استعدادهم لتقليص الإنتاج وسيستمع لمقترحاتهم.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "مسودة لجنة مراقبة حجم الانتاج جاهزة بالفعل. يتم الاحتفاظ بها بسرية تامة، وستناقش التفاصيل غدا. اليوم من المتوقع إجراء اتصالات عبر الهاتف مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو مع بعض الدول، وسيتم مناقشة استعدادها للتخفيضات والمقترحات".

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها بقيادة روسيا اجتماعا مشتركا عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الخميس، للتوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج يهدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية بعد انتشار وباء كورونا المستجد.

على جانب آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، عقد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى الجمعة المقبل بهدف "تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى".

ويشار إلى أن دول "أوبك+" لم تتوصل يوم 6 مارس/آذار الماضي، لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده.

وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة، عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارا من 1 أبريل/نيسان.

وانخفضت أسعار النفط في مارس/آذار في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي الفيروس التاجي، بمقدار مرتين تقريبا