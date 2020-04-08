إصابات بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"

صرحت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن حاملة الطائرات "شارل ديغول" في طريق العودة إلى الميناء بعد ظهور أعراض مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على بعض أفراد طاقمها.

وقالت الوزارة إن نحو 40 من أفراد طاقم السفينة تحت ملاحظة طبية صارمة الآن، بحسب ما نشرته "رويترز".

هذا وكانت وزارة الصحة الفرنسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1427حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19" ليتجاوز إجمالي الوفيات 10 آلاف حالة.

وأكّد رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارر فيليب، أمس الثلاثاء، أن الحجر الصحي المفروض في فرنسا منذ الـ17 من شهر آذار/ مارس الماضي لمكافحة فيروس كورونا "سيطول"، وأنه "من المبكّر الحديث عن رفع الحجر في الظروف الحالية".

كما وأعلن أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، إن بلاده لم تصل بعد إلى ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، معلنا إطلاق "حملة واسعة لإجراء فحوص" الإصابة بفيروس كورونا في دور رعاية المسنين.

وقال "سيتم فحص كافة النزلاء وطواقم العمل اعتبارا من تاريخ تسجيل أول حالة (...) في المؤسسة"، وقال إن هذا الأمر "سيتيح تجميع الإصابات" وسيمكّن من "تجنب انتقال العدوى إلى النزلاء الآخرين".