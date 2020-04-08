محافظ لندن: لسنا قريبين من رفع الإغلاق وذروة التفشي على بعد أكثر من أسبوع

قال محافظ لندن، صادق خان، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ليست قريبة من رفع إجراءات الإغلاق التي اتخذتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أن الذروة لا تزال على بعد أكثر من أسبوع.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عند إعلان الإغلاق في 23 مارس/ آذار، إنه سيتم مراجعته بعد ثلاثة أسابيع.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عما إذا كان يجب رفع الإغلاق يوم الاثنين المقبل، قال خان: "أعتقد أننا لسنا قريبين من رفع الإغلاق".

وأضاف "نعتقد أن الذروة التي تعد أسوأ جزء من الفيروس ربما لا تزال على بعد أسبوع ونصف".

وسجلت بريطانيا أكثر من 55 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين توفي أكثر من 6 آلاف.