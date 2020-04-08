وزير الدفاع التركي: روسيا وتركيا تجريان دورية مشتركة ثالثة في إدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء إن الجيش الروسي والتركي قام بدورية مشتركة ثالثة في إدلب السورية.

ونقلت وكالة الأناضول عن أكارا قوله :"اليوم ، جرت ثالث دورية مشتركة مع الاتحاد الروسي في إدلب. وستستمر هذه الدوريات".

في 5 آذار / مارس، جرت مفاوضات بين الرئبيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب أردوغان، في موسكو فيما يتعلق بتفاقم الوضع في محافظة إدلب السورية. وعقب الاجتماع ، تم اعتماد وثيقة مشتركة. وأكد الطرفان التزامهما "بصيغة أستانا" وأعلنا عن تطبيق وقف إطلاق النار ابتداء من منتصف ليل 6 آذار/ مارس.

كما اتفق الطرفان على القيام بدوريات مشتركة على الطريق السريع المهم M4.