ظريف: نرحب بالفكرة الروسية في إنشاء "ممر أخضر" بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية

كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة على "تويتر" باللغة الروسية.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ترحب بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية.

وكتب ظريف على صفحته على تويتر باللغة الروسية: "إيران ترحب بالفكرة الروسية في إنشاء ممر أخضر بدلا من حرب وعقوبات اقتصادية".

Иран приветствует российскую идею о "создании зеленого коридора вместо экономической войны и санкций". — Javad Zarif (@JZarif) April 8, 2020

ووفقا له، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاومة مطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن إيران من أجل مواجهة عدوى فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كورونا يمكن أن ينتشر في البلدان المجاورة لإيران.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين حول فيروس كورونا إنه من المهم "إنشاء ما يسمى بالممرات الخضراء الخالية من الحروب التجارية والعقوبات على الإمداد المتبادل للأدوية والأغذية والمعدات والتكنولوجيا خلال الأزمة".