هل يمكن مقاضاة الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

قال عميد كلية الحقوق في جامعة السوربون الفرنسية إيريك فورغ، إن هناك شكوك حول التزام الصين فيما يتعلق بالشفافية بشأن فيروس كورونا المستجد.

ولفت فورغ، في حديث تلفزيوني على قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن هناك تساؤلات عالمية حول مدى التزام الصين بجميع الالتزامات والتوصيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وقال فورغ إن أي نزاع بشأن الصحة العالمية يمكن أن يحال إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تتم تسويته خلال المفاوضات أو داخل منظمة الصحة العالمية.

وأشار عميد كلية الحقوق إلى أن بعض الدول تبحث في هذه المسألة الآن، مرجحا أن تأخذ أي دولة زمام المبادرة لمقاضاة الصين، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن التحدي القانوني ليس سهلا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.