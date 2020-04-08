مدير "الصحة العالمية": "أبطال الصحة" يقدمون كل شيء لإنقاذ أرواحنا

قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن العاملين في مجال الصحة أعطوا العالم كل شيء، لإنقاذ حياة البشر، مشيرا إلى أنهم يقومون بأدوار بطولية في مكافحة الأمراض المعدية التي يشهدها العالم، وأبرزها كورونا وإيبولا.

وكتب أدهانوم على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "ينفطر قلبي عندما أسمع بوفاة أي إنسان، ويكون الأمر أكثر ألما عندما يتوفى شخص كان يحاول إنقاذ حياة الآخرين".

وتابع: "بمناسبة اليوم العالمي للصحة، لا يجب أن ننسى أولئك الذين قدموا لنا كل شيء لجعل العالم يتمتع بالأمان".

ونشر مدير عام منظمة الصحة العالمية تدوينة عن ممرضة نيجيرية توفيت بعدما شاركت في علاج مرضى إيبولا لسنوات، مضيفة: "لقد كانت واحدة من قصص البطولة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن شعار الاحتفال بيوم الصحة العالمي هذا العام، هو دعم كادر التمريض والقبالة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تذكير القيادات العالمية بالدور الحاسم، الذي يضطلع به هذا الكادر في الحفاظ على الصحة في العالم.

وقالت الصحة العالمية، على موقعها الرسمي: "في السنة الدولية لكادر التمريض والقبالة 2020، سيسلط يوم الصحة العالمي الضوء على الحالة الراهنة للتمريض والقبالة في شتى أنحاء العالم".

My heart breaks whenever a life is lost, but especially when we lose those trying to save others. Today on #WorldHealthDay, we mustn't forget those who gave everything to keep the world safe. #ThanksHealthHeroeshttps://t.co/1xY7oyCV3j — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 8, 2020

وأضافت: "ستصدر المنظمة وشركاؤها سلسلة من التوصيات تهدف إلى تعزيز القوى العاملة في التمريض والقبالة"، مشيرة إلى أن ذلك له أهمية كبرى في تحقيق الغايات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة وصحة الأم والوليد في مواجهة الأمراض المعدية.