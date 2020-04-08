وزير الدفاع التركي: نزيد قدرتنا لإنتاج 10 ملايين كمامة في الأسبوع

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، إن بلاده ستزيد قدرتها لإنتاج 10 ملايين كمامة أسبوعيا.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير القول "سنزيد قدرتنا خلال الأسبوع المقبل لإنتاج 10 ملايين كمامة طبية أسبوعيا".

#عاجل | وزير الدفاع التركي: سنزيد قدرتنا خلال الأسبوع المقبل لإنتاج 10 ملايين كمامة طبية أسبوعياً — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2020

​وتابع وزير الدفاع التركي "وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها إنتاج نحو 4 ملايين كمامة طبية و105 ملايين لباس طبي في الأسبوع".

#عاجل | وزير الدفاع التركي: وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها إنتاج نحو 4 ملايين كمامة طبية و105 ملايين لباس طبي في الأسبوع — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2020

​وسجلت تركيا أكثر من 34 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين توفي أكثر من 700 شخص.