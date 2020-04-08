وزير الدفاع التركي: نزيد قدرتنا لإنتاج 10 ملايين كمامة في الأسبوع

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزير القول "سنزيد قدرتنا خلال الأسبوع المقبل لإنتاج 10 ملايين كمامة طبية أسبوعيا".
#عاجل | وزير الدفاع التركي: سنزيد قدرتنا خلال الأسبوع المقبل لإنتاج 10 ملايين كمامة طبية أسبوعياً— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2020
وتابع وزير الدفاع التركي "وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها إنتاج نحو 4 ملايين كمامة طبية و105 ملايين لباس طبي في الأسبوع".
#عاجل | وزير الدفاع التركي: وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها إنتاج نحو 4 ملايين كمامة طبية و105 ملايين لباس طبي في الأسبوع— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2020
وسجلت تركيا أكثر من 34 ألف إصابة بفيروس كورونا، في حين توفي أكثر من 700 شخص.
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