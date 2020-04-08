مطار ووهان الدولي يستقبل أول طائرة بعد رفع الحظر... فيديو

استقبل مطار ووهان الدولي أول طائرة مدنية، تصل إلى المدينة بعد رفع الحظر، الذي كان مفروضا عليها منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، يرصد لحظات قيام عدد من سيارات الإطفاء برش الطائرة بالماء، خلال هبوطها على أحد مدارج المطار، للترحيب بها في المدينة، التي تخضع للحظر منذ نحو 11 أسبوعا.

ولفتت الصحيفة إلى أن ووهان استقبلت أول رحلة طيران قادمة من مدينة هانغتشو، عاصمة إقليم جيجيانغ الصيني.

ورفعت الحكومة الصينية الحظر عن مدينة ووهان وتم السماح للناس بمغادرتها، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ عزل المدينة قبل نحو 11 أسبوعا (76 يوما)، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد رغم المخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان.

وأعلنت الصين عزل المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، يوم 23 يناير/ كانون الثاني، بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر عام 2019 شديد العدوى ومميت.

وبلغ عدد وفيات الفيروس في المدينة 2571 شخصا أي نحو 80 في المئة من إجمالي الوفيات في الصين، وفقا لوكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن السلطات في المدينة تدعو السكان إلى عدم مغادرة الأحياء التي يعيشون فيها ولا مغادرة المدينة ولا الإقليم إلا للضرورة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و435 ألف مصاب، بينهم أكثر من 82 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 303 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 400 ألف مصاب ونحو 13 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 141 ألف مصاب وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 135 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وأصبحت فرنسا تحتل المرتبة الرابعة بأكثر من 109 آلاف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 5 بأكثر من 107 آلاف حالة إصابة، وأكثر من 2000 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 62 ألف إصابة، ونحول 4 آلاف حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 55 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 34 ألف إصابة وأكثر من 700 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 22 ألف إصابة وأكثر من 800 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 22 ألف إصابة وأكثر من 2000 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 19 ألف إصابة، وأكثر من 2000 حالة وفاة، تليها كندا بـ 17 ألف إصابة وأكثر من 380 حالة وفاة، ثم البرازيل والنمسا والبرتغال وكوريا الجنوبية، التي تتراوح فيها أعداد المصابين بين 10 و14 ألف حالة وفاة، بينما أصبح عدد المصابين في إسرائيل يقترب من 10 آلاف حالة وفاة.