تسجيل
10:40 GMT08 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    مطار ووهان الدولي في الصين

    مطار ووهان الدولي يستقبل أول طائرة بعد رفع الحظر... فيديو

    © AFP 2020 / STR
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (140)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104510/82/1045108225_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_ea58e7cc51a8d25b61a1027a6ca78ca7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202004081045108151-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    استقبل مطار ووهان الدولي أول طائرة مدنية، تصل إلى المدينة بعد رفع الحظر، الذي كان مفروضا عليها منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

    ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، يرصد لحظات قيام عدد من سيارات الإطفاء برش الطائرة بالماء، خلال هبوطها على أحد مدارج المطار، للترحيب بها في المدينة، التي تخضع للحظر منذ نحو 11 أسبوعا.

    فيروس إيبولا
    © flickr.com / DFID
    مدير "الصحة العالمية": "أبطال الصحة" يقدمون كل شيء لإنقاذ أرواحنا
    ولفتت الصحيفة إلى أن ووهان استقبلت أول رحلة طيران قادمة من مدينة هانغتشو، عاصمة إقليم جيجيانغ الصيني.

    ورفعت الحكومة الصينية الحظر عن مدينة ووهان وتم السماح للناس بمغادرتها، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ عزل المدينة قبل نحو 11 أسبوعا (76 يوما)، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد رغم المخاوف من موجة ثانية من العدوى إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان.

    وأعلنت الصين عزل المدينة التي يقطنها 11 مليون شخص، يوم 23 يناير/ كانون الثاني، بعد أن أصبح واضحا أن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا الذي ظهر في المدينة أواخر عام 2019 شديد العدوى ومميت.

    وبلغ عدد وفيات الفيروس في المدينة 2571 شخصا أي نحو 80 في المئة من إجمالي الوفيات في الصين، وفقا لوكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن السلطات في المدينة تدعو السكان إلى عدم مغادرة الأحياء التي يعيشون فيها ولا مغادرة المدينة ولا الإقليم إلا للضرورة.

    وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و435 ألف مصاب، بينهم أكثر من 82 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 303 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

    وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 400 ألف مصاب ونحو 13 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 141 ألف مصاب وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 135 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

    وأصبحت فرنسا تحتل المرتبة الرابعة بأكثر من 109 آلاف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 5 بأكثر من 107 آلاف حالة إصابة، وأكثر من 2000 حالة وفاة.

    وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 62 ألف إصابة، ونحول 4 آلاف حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 55 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 34 ألف إصابة وأكثر من 700 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 22 ألف إصابة وأكثر من 800 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 22 ألف إصابة وأكثر من 2000 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 19 ألف إصابة، وأكثر من 2000 حالة وفاة، تليها كندا بـ 17 ألف إصابة وأكثر من 380 حالة وفاة، ثم البرازيل والنمسا والبرتغال وكوريا الجنوبية، التي تتراوح فيها أعداد المصابين بين 10 و14 ألف حالة وفاة، بينما أصبح عدد المصابين في إسرائيل يقترب من 10 آلاف حالة وفاة.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (140)

    انظر أيضا:

    بعد 76 يوما من إغلاقها... السلطات الصينية ترفع حظر الخروج من ووهان
    ووهان تهزم كورونا... أول قطار يحمل مسافرين يغادر المدينة
    ووهان... مدينة حبيسة تستعد لالتقاط أنفاسها بعد القضاء على كورونا
    أكثر من 80 "قطار طلقة" تستعد للانطلاق من ووهان غدا… فيديو
    غدا رفع الحظر عن ووهان... أكثر من 55 ألف شخص يستعدون لمغادرة مركز الوباء
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, الصين, رحلة طيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رجل يرتدي قناعاً واقياً يسير بجوار فن الشارع وسط انتشار الجائحة، فيروس كورونا في مدينة نيويورك، 05 أبريل 2020
    في المكان والزمان المناسبين... أشخاص وجدوا على خلفية جداريات فاكتمل المعنى
    القمر - غالية ترامب!
    القمر... محبوبة ترامب
    الجهود العالمية لتطوير علاج لمرض "كوفيد 19"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك