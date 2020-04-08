ترامب يهدد بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية ويتهمها بالتركيز على الصين

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادا حادا لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتركيز أكثر من اللازم على الصين، وإصدار نصائح سيئة خلال أزمة فيروس كورونا.

وصرح ترامب أنه سيعلق تمويل بلده للمنظمة؛ بحسب وكالة "رويترز".

قال ترامب، في تدوينة على تويتر، "أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل. لسبب ما ركزت بشكل كبير على الصين، رغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة. سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة. لحسن الحظ فإنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين. لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟".

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

​وكرر ترامب اتهاماته لمنظمة الصحة العالمية، خلال إفادة صحفية في البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء.

ورفض ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الاتهامات الموجهة لمنظمة الصحة العالمية التي يرأسها تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وقال للصحفيين "بالنسبة للأمين العام (أنطونيو غوتيريش) من الجلي أن منظمة الصحة العالمية تحت قيادة الدكتور تيدروس تبذل جهدا ضخما في دعم البلدان بشحن ملايين المعدات ومساعدة البلدان بالتدريب وتوفير إرشادات عالمية. وتبرز منظمة الصحة العالمية قوة النظام الصحي العالمي".

وأضاف أن المنظمة بذلت أيضا "جهدا هائلا" في الآونة الأخيرة بنشر العاملين فيها على الخطوط الأمامية لمكافحة مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.