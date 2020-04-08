الصحة العالمية: كل دقيقة نشهد خطوة جديدة لإيقاف كورونا

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن العالم لا يتوقف عن العمل، لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن المدير الإقليمي في أوروبا هانز كلوج، يؤكد أن كل لحظة تمر تشهد تقدما في اتجاه القضاء على فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت إلى قوله: "هذا الوباء وآثاره على حياة البشر، يمثل شيئا استثنائيا، لكن كل يوم وكل دقيقة تمر، نقوم فيها بجمع أدلة ومشاركة معلومات واتخاذ خطوات لإيقاف هذا الفيروس".

وتابع: "نسعى لجعل قدرة أنظمتنا الصحة أكثر قوة واستمرارية في مواجهة الأوبئة".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و435 ألف مصاب، بينهم أكثر من 82 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 303 ألف شخص.

This pandemic and its impact on our lives is exceptional, but every day, every minute, we are gathering evidence, sharing knowledge and taking steps to stop this virus, and to make our health response more robust, and sustainable. @hans_kluge — WHO/Europe (@WHO_Europe) April 8, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 400 ألف مصاب ونحو 13 آلاف حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 141 ألف مصاب وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 135 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأربعاء.

وأصبحت فرنسا تحتل المرتبة الرابعة بأكثر من 109 آلاف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 5 بأكثر من 107 آلاف حالة إصابة، وأكثر من 2000 حالة وفاة.

وأصبحت إيران في المرتبة السابعة عالميا بأكثر من 62 ألف إصابة، ونحو 4 آلاف حالة وفاة، ثم بريطانيا بأكثر من 55 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف حالة وفاة، ثم تركيا بأكثر من 34 ألف إصابة وأكثر من 700 حالة وفاة، وسويسرا بأكثر من 22 ألف إصابة وأكثر من 800 حالة وفاة، ثم بلجيكا بنحو 22 ألف إصابة وأكثر من 2000 حالة وفاة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 19 ألف إصابة، وأكثر من 2000 حالة وفاة، تليها كندا بـ 17 ألف إصابة وأكثر من 380 حالة وفاة، ثم البرازيل والنمسا والبرتغال وكوريا الجنوبية، التي تتراوح فيها أعداد المصابين بين 10 و14 ألف حالة وفاة، بينما أصبح عدد المصابين في إسرائيل يقترب من 10 آلاف حالة وفاة.