ألمانيا تترقب ظاهرة تاريخية وخسائر فادحة هذا العام بسبب كورونا

من المقرر أن ينكمش الاقتصاد الألماني خلال الربع السنوي الجاري بأكثر من ضعف الوتيرة التي سجلها خلال ذروة الأزمة المالية، ما يعكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد العميق على الاقتصادات الأوروبية والعالمية.

فمن المتوقع أن ينخفض ​​ناتج البلاد بنسبة 9.8% في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، وهي أكبر وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات الفصلية في عام 1970. الناتج المحلي الإجمالي الألماني في طريقه للانكماش 4.2% على مدار العام بأكمله، وفقًا لمعاهد الأبحاث الرائدة في البلاد.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي رسمت فيه البيانات الرسمية نظرة قاتمة بنفس القدر في أماكن أخرى في أوروبا، حيث أدت الإجراءات الرامية للحد من انتشار تفشي الفيروس التاجي الجديد إلى إغلاق الشركات.

انكمش الاقتصاد الفرنسي بأكبر وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية في بداية هذا العام، وقال البنك المركزي في البلاد إن التوقعات لبقية عام 2020 تتدهور بشكل ملحوظ. في حين تعهدت حكومات المنطقة بمئات المليارات لدعم اقتصاداتها، فقد فشلت حتى الآن في التوصل إلى استجابة مشتركة.

يقول تيمو وولميرشاوسر، رئيس تحليل دورة الأعمال والتنبؤات في معهد إيفو، عن تأثير الوباء على ألمانيا: "سيكون للكساد تأثيرا عميقا على سوق العمل والمالية العامة". وأضاف أن البطالة في أكبر اقتصادات أوروبا سترتفع على الأرجح إلى 5.9٪ هذا العام.

ومع ذلك، حذرت المعاهد من أن هناك "مخاطر سلبية أكبر"، بما في ذلك ضعف أبطأ مما كان متوقعا في انتشار الفيروس بمرور الوقت، واحتمال وجود مشاكل في إنعاش الاقتصاد بعد أن يتم رفع إجراءات الإغلاق أو ربما حدوث موجة جديدة من العدوى.