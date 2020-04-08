أردوغان: نحشد جميع إمكاناتنا ضد الوباء الذي يهدد صحة شعبنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتخذ كافة التدابير اللازمة، لمواجهة جائحة كورونا.

وأَضاف أردوغان، اليوم الأبعاء، قائلا "نحشد جميع إمكاناتنا ضد الوباء الذي يهدد صحة شعبنا"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "الأناضول".