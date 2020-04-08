الصحة العالمية تكرر تحذريها: إياكم وتخفيف إجراءات العزل لمواجهة "كورونا"

حذرت منظمة الصحة العالمية مجددا، من احتمال رفع القيود على الحركة والتنقل أو غيرها من الإجراءات التي فرضت في عدة بلدان حول العالم من أجل كبح فيروس كورونا الذي حصد حياة أكثر من 80 ألف شخص حتى الآن.

ونبه رئيس مكتب المنظمة في أوروبا، هانز كلوغ، في مؤتمر صحفي بالفيديو من كوبنهاغن، من أن "اتجاه الانخفاض في معدل الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس المستجد لا يعني أن الوقت قد حان لتخفيف الإجراءات الهادفة إلى وقف انتشاره".

وأضاف أن بعض البلدان "تشهد زيادة سريعة في الحالات أو طفرة جديدة"، مشددا على أن طريق مكافحة الوباء طويلة ولا مجال للتراخي، لا سيما أن الفيروس لا يترك مجالاً للخطأ.

وتابع: "ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه في الماراثون والتقدم الذي أحرزناه حتى الآن في مكافحة الفيروس هش للغاية. الاعتقاد بأننا اقتربنا من نقطة النهاية سيكون أمرا خطيرا. الفيروس لا يترك مجالا للخطأ أو الرضا عن النفس".

إلى ذلك، قال إن "أي إمكانية لتخفيف عمليات الإغلاق أو إجراءات التباعد الجسدي تتطلب من حكومات الدول دراسة دقيقة للغاية، مثل النظر في ما إذا كانت النظم الصحية مستعدة".

يأتي هذا في وقت لا يزال الفيروس يتوسع حول العالم، ففي أحدث إحصاء سجل الفيروس المستجد الذي ظهر لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في الصين قبل أن يمتد إلى أكثر من 190 دولة ومنطقة في العالم، وفاة ما لا يقلّ عن 80 ألف شخصا بالعالم.