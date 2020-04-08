بعد اتهامه لها بـ"التركيز على الصين"... الصحة العالمية ترد على ترامب

نفى مسؤولون في منظمة الصحة العالمية الاتهامات، التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة بشأن التركيز على الصين.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، في إفادة عبر الإنترنت إن العالم لا يزال في المرحلة الحرجة للوباء، لذلك فإن الوقت غير مناسب لوقف التمويل.

وأكد كلوج أن تفشي الفيروس في أوروبا "مقلق للغاية" وحث الحكومات على التفكير بحرص قبل تخفيف إجراءات الحد من انتشار المرض.

كما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجارك، إن منظمة الصحة تبذل جهدا ضخما في دعم البلدان بشحن ملايين المعدات ومساعدة البلدان بالتدريب وتوفير إرشادات عالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن منظمة الصحة ركزت بشكل كبير على الصين.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

وقال ترامب:

أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل. لسبب ما ركزت بشكل كبير على الصين، رغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة. سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة. لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين. لماذا قدموا لنا توصية خاطئة كهذه؟