ألمانيا تعلن استبقال لاجئين قصر من اليونان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، راينر برويل، أن بلاده بصدد قبول 50 لاجئا قاصرا من اليونان، وترغب في رفع هذا العدد إلى 500.

برلين - سبوتنيك. وقال برويل، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "في المرحلة الأولى، نرغب بقبول 50 طفلاً، وتهدف الحكومة الفدرالية إلى قبول 300-500 (طفل)، وهذا سيحدث في إطار الخطوات اللاحقة".

وأضاف ممثل وزارة الداخلية الألمانية، الذي كان حاضراً في المؤتمر، بأن هناك اتفاقًا بين دول الاتحاد الأوروبي لقبول ما يصل إلى 1500 لاجئ قاصر من اليونان، مشددا على أن قبول اللاجئين سيخضع لإجراءات طبية صارمة، على وجه الخصوص، سيتم إخضاع جميع اللاجئين لفحص"كوفيد-19"، مضيفاً: "الآن يمكننا

قبول حتى 50 شخصًا"، وأن هذا الرقم يرتبط بـ "وجود ملف" حول اللاجئين القاصرين".

ويذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا، في وقت سابق، إلى اتفاق حول الهجرة، يؤكد على مبدأ إنشاء مراكز على أساس طوعي، لمراقبة الهجرة، وقبول اللاجئين على أراضي أوروبا .

وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.