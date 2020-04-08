رئيس بلدية أمريكية يأمر الشرطة بمنع الحفلات والتجمعات... فوجدوا زوجته في حانة

ناشد برانت ووكر، رئيس بلدية ألتون التابعة لولاية إلينوي الأمريكية، الأسبوع الماضي، سكان البلدة للبقاء في المنزل والالتزام بتعليمات العزل الذاتي للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، ولكن السكان لم يعيروا تعليماته أي اهتمام، وعلى رأسهم زوجته.

وقال ووكر في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي: "هذه أوقات عصيبة جدا، وأرجو منكم أن تبقوا في منازلكم"، وبعد أقل من 48 ساعة، أبلغه رجال الشرطة بأنهم قد ألقوا القبض على زوجته في حفلة مع أصدقائها في إحدى حانات المدينة.

وأعلن ووكر في بيان يوم الاثنين، أن الشرطة أوقفت مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بانتهاك التعليمات الصادرة عن السلطات في ولاية إلينوي في أحد حانات مدينة ألتون حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم الأحد، قال إن الشرطة أبلغته أن زوجته كانت هناك، بحسب ما ذكرت شبكة "cnn" الإخبارية.

وجاء في بيان ووكر: "أمرت رئيس الشرطة بمعاملتها كأي مواطن ينتهك أوامر السلطات لضمان عدم تلقيها معاملة خاصة".

وتابع: "زوجتي شخص بالغ قادر على اتخاذ قراراته بنفسه، وفي هذه الحالة أبدت افتقاراً مذهلاً للحكمة، إنها تواجه الآن عواقب قرارها غير الحكيم مثل الأفراد الآخرين الذين اختاروا انتهاك تعليمات السلطات".

وختم: "أنا محرج من هذا الحادث وأعتذر لمواطني ألتون عن أي حرج قد يسببه هذا الحادث لمدينتنا".

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، 400 ألف إصابة، ونحو 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 22 ألفا.