أستراليا: السجن المؤبد لمن يتعمد نشر فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأسترالي، غريج هونت، اليوم الأربعاء، فرض عقوبة السجن مدى الحياة على الذين يتعمدون نشر فيروس كورونا المستجد، أو يتسببون عمدا بوفاة موظفي قطاع الصحة.

أشار الوزير، بحسب موقع "7News" المحلي، إلى أنه قام باستشارة وزير العدل في بلاده من أجل فرض عقوبات لكل المعتدين على موظفي الصحة بسبب ازدياد هذه الاعتداءات مؤخراً.

وقال هونت: إنه "في حال قام أحدهم بنقل الفيروس إلى موظف الصحة، وأدى ذلك إلى وفاته، فإننا سنفرض عليه أقسى العقوبات، وهي السجن مدى الحياة".

وأضاف "لقد شاهدنا بعض الحالات المقلقلة لأناس هاجموا أو هددوا العاملين في مجال الصحة".

وأضاف "أن القوانين تجرم أيضاً من يتسبب بإخافة الآخرين من انتقال الفيروس إليهم، كأن يقوم أحد بالسعال عليهم".

كما أوضح هونت أنه سيتم توزيع 11 مليون كمامة طبية على موظفي الصحة في أستراليا، لمنع إصابتهم بفيروس كورونا.