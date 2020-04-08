الرئاسة التركية تعلن تفاصيل اتصال أردوغان والرئيس الصيني بشأن كورونا

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية، في بيان، اليوم الأربعاء: "أردوغان يبحث هاتفيا مع نظيره الصيني التعاون في مكافحة جائحة كورونا والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وأنهت مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي وباء فيروس كورونا، عزلا عاما استمر شهرين اليوم الأربعاء لكن بلدة في الشمال بدأت تطبيق قيود على حركة السكان وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في الصين.

وتحول الفيروس بعد ذلك إلى وباء عالمي وتسبب في إصابة ما يربو على 1.4 مليون شخص بالعدوى ووفاة 82 ألفا وأحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي بعدما فرضت حكومات في أنحاء العالم قيودا واسعة النطاق للحد من تفشي المرض.

وأعلنت السلطات التركية أمس الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى 725 بعد تسجيل 76 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي المصابين بالفيروس إلى أكثر من 34 ألف شخص.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "ارتفاع جمالي الوفيات في تركيا بسبب فيروس كورونا إلى 725 بعد تسجيل 76 وفاة جديدة، ووصل إجمالي الإصابات إلى 34109 بعد تسجيل 3892 إصابة جديدة".