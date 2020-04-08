روحاني: حققنا خلال الفترة الأخيرة العديد من الإنجازات النووية

أكد رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، أن بلاده حققت خلال السنة الأخيرة العديد من الإنجازات العلمية النووية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "فارس"، قال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن اليوم يصادف اليوم الوطني للتقنية النووية.

وتابع الرئيس الإيراني "في كل عام نحتفل بهذا اليوم النووي، ولدينا في كل عام افتتاح للعديد من الإنجازات النووية".

وأضاف "خلال هذا العام حققنا المزيد من التقدم العلمي النووي، وتحديدا منذ شهر مايو/أيار الماضي. تمكن باحثونا من مواصلة نشاطاتهم بدون أي عقبات وحققوا إنجازات كبيرة".

وتابع "لقد أرجأنا عرض هذه الانجازات إلى يوم آخر، وهي الإنجازات التي لها استخدامات في المجال الطبي والصحي والعلاجي، فالتقنية النووية يمكنها اليوم أن تساعدنا في الكثير من المجالات".

وأتم روحاني "هناك مركز لأشعة غاما يساعد في إنتاج الكمامات، ويمكنه أن يكون مؤثرا في مختلف القطاعات الزراعية وغير الزراعية".