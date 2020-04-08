مسؤول بريطاني: صحة بوريس جونسون في تحسن مستمر

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء، أن بوريس جونسون يستجيب للعلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى بوسط لندن، مضيفا "أن "صحته في تحسن مستمر ومعنوياته مرتفعة".

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، تم نقل جونسون للمستشفى يوم الأحد، للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة البريطانية يوم أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء يتلقى علاجا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة.‎

وبينما يكافح جونسون فيروس كورونا المستجد في المستشفى، تدخل المملكة المتحدة ما قال الباحثون إنها المرحلة الأشد فتكا في التفشي وتشهد جدلا حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

وسجلت السلطات في المملكة المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، 786 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد – 19)، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 6 آلاف شخص، في أعلى معدل وفيات يومي بالبلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.