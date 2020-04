المستشار الألماني السابق: على ألمانيا ان تقدم المساعدات التي أخذتها من قبل

وقال شرودر لصحيفة "il corriere della sera" الإيطالية: "إذا كان هناك بلد يمكنه تفهم كيفية المساعدة والدعم المالي الأوروبي بعد أزمة وجودية، وإعادة البناء مرة أخرى لمن تأذى منها، فهذا البلد هو ألمانيا".

وأضاف "إذا نظرنا للوضع في بلدكم (إيطاليا) أو في اسبانيا وفرنسا، فإننا نتحدث عن أزمة وجودية بكل معنى الكلمة، حيث أننا مصدومون من الصور التي تأتي من إيطاليا وبالأخص مدينة بيرغامو، وأنا سعيد أن ألمانيا قررت علاج بعض المرضى الإيطالين في مستشفياتها و إرسال مواد صحية"، مؤكداً أن "هذا القرار كان من الواجب اتخاذه من قبل والتعامل معه بطريقة أفضل، لكننا جميعا نواجة أمرا استثنائيا".

وأجاب عن سؤال حول الأزمة الاقتصادية المترتبة على وباء كورونا: "في المقام الأول لابد من أن يكون هناك استجابة سريعة، وهذا ما نفعله، وعلينا أن نستخدم ما هو موجود فعلاً عن طريق المساعدات الأوروبية للاستقرار بدون شروط محددة، عن طريق البنك الاوروبي للاستثمار والجنة الاوروبية".