779 وفاة في نيويورك فقط... قفزة ضخمة في أرقام ضحايا كورونا بأمريكا

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 13 ألف والإصابات إلى 400 ألف حالة مؤكدة.

وقال حاكم ولاية نيويورك، يوم أمس الثلاثاء، إن الولاية سجلت أعلى معدل وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد، 731 وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5489.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف ممّا يعني أنّها قد تتخطّى قريباً إسبانيا (13798 وفاة) وربّما تلحق بركب إيطاليا التي تتصدر حاليا عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم بإجمالي 17127 وفاة.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.