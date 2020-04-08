تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 32226 حالة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، مؤكدا تسجيل الإصابات الجديدة، كما وأعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة.

​كما وأعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة.

وأعلن رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فاهرتين ألتون، توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.