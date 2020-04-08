تسجيل 4117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن السلطات التركية إعلانها، مؤكدا تسجيل الإصابات الجديدة، كما وأعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1864 حالة.
#عاجل | #تركيا.. ارتفاع عدد المتعافين من #كورونا إلى 1846 (وزير الصحة)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2020
كما وأعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية، تسجيل 87 حالة وفاة جديدة في البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في تركيا إلى 812 حالة.
#عاجل | #تركيا.. 87 وفاة بـ #كورونا ترفع الحصيلة إلى 812 (وزارة الصحة)— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2020
وأعلن رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فاهرتين ألتون، توزيع 5 كمامات طبية على جميع المواطنين الأتراك مجانا في الأسبوع، حيث سيتلقونها عبر البريد.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
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