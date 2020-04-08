الرئيس الصربي يعلن إصابة نجله بكورونا

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، مساء اليوم الأربعاء، إصابة نجله بفيروس كورونا المستجد.

ونشر فوسيتش رسالة جديدة له، مساء اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "انستغرام"، أكد من خلالها أنه نقل نجله إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس.

وقال الرئيس الصربي: أصيب نجلي الأكبر بفيروس كورونا وسمحت حالته السريرية بإدخاله عيادة الأمراض المُعدية.

وأوضح الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، أن نجله دانيلو (22 عاماً) هو أكبر أبناءه الثلاثة.

انتشر الفيروس حتى الآن في 209 دولة ومنطقة حول العالم، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.