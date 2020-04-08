ترامب: نحن أقرب إلى إعادة أمريكا لما كانت عليه

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، إنهم أصبحوا قريبين من إعادة فتح البلاد كما كانت عليه سابقا.

وأضاف ترامب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن تفشي فيروس كورونا، " أن جهود مكافحة كورونا تسير بشكل أفضل مما كنا نعتقد... إدارتي تتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لـكورونا دون تأخير".

وتابع، " منظمة الصحة العالمية نفت في يناير انتقال العدوى من شخص لآخر... دفعنا العام الماضي لمنظمة الصحة العالمية 452 مليون دولار مقابل 40 مليون من الصين".

وحث ترامب "الأميركيين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي لقهر هذا كورونا". مضيفا "سنشهد أياما عصيبة قبل تخطي أزمة فيروس كورونا".