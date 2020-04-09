ترامب يعلق على إرسال دول من الاتحاد الأوروبي المواد الطبية إلى إيران

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه لا يعارض إرسال دول من الاتحاد الأوروبي المواد الطبية إلى إيران.

واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين: "يرسلون الإمدادات الطبية إلى إيران؟ أنا لا أبالي"، بهذا الصدد".

وأكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن العقوبات المفروضة على دول مثل سوريا وإيران يجب ألا تؤثر على وصول المساعدات الطبية والإنسانية إليها.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنه ضمن إطار الآلية المشتركة للتسوية المالية مع إيران "إنستكس" تم إرسال شحنة من المواد الطبية من أوروبا إلى إيران.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الألمانية أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تؤكد أن الصفقة الأولى قد تمت بنجاح من خلال "إنستكس" والتي تسمح بتصدير الإمدادات الطبية من أوروبا إلى إيران، وقد وصلت هذه المنتجات إلى إيران.

كما أعلنت سويسرا في وقت سابق نجاح أول مبادلة حمولة أدوية مع إيران بقيمة 2.5 مليون دولار عبر القناة المالية إينستكس في سويسرا.

وتقول طهران إن القناة السويسرية لتوفير الدواء لإيران بعيدا عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران، لا تعد علامة على حسن نية من جانب الولايات المتحدة.

ورغم العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، تؤكد الإدارة الأمريكية أن لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، لكن غالبية الشركات التجارية تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.