تجاوزت إسبانيا… الولايات المتحدة تنتقل إلى المركز الثاني عالميا بعدد وفيات كورونا 

انتقلت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذا المعدل.

موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة سجلت حتى الساعة 37: 6 (بتوقيت موسكو) 14817 وفيات، وإسبانيا 14792 حالة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، أن الوضع في البلاد أصبح أقرب من الطبيعي، ومن المتوقع إعادة فتح البلاد قريبا.

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "أنتم ترون الأرقام ونحن نقترب أكثر فأكثر من عودة بلادنا إلى ما كان عليه الحال" ، مشيرا إلى أن "جهود مكافحة كورونا تسير بشكل أفضل مما كنا نعتقد".

ولفت حاكم نيويورك أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي الأربعاء إلى أن عدد الوفيات الحقيقي قد يكون الأكبر مما تم تسجيله، نظرا لأن هناك عددا ملموسا لمن توفوا في منازلهم.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عزمه تعليق المساهمة الأمريكية في تمويل منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن هاجمها في تغريدة سابقة بشأن تحيزها للصين.