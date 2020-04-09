اليابان تهدي 20 دولة عقارا واعدا لمواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الياباني، موتيغي توشيميتسو، أن اليابان ستمنح عقار "أفيغان" المضاد للأنفلونزا، وهو علاج واعد ضد فيروس كورونا المستجد، مجانا إلى 20 دولة حول العالم.

وتشمل الدول العشرين، التي ستعطيها اليابان عقار "أفيغان"، الذي يخضع للتجارب السريرية، كل من المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، إيران، تركيا، بلغاريا، جمهورية التشيك، وميانمار.

وبحسب موقع "اليابان بالعربي"، هناك 30 دولة أخرى أبدت اهتماما بالحصول على العقار.

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها

وتم تطوير "أفيغان" من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة "فوجي فيلم" اليابانية.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، مليون و400 ألف إصابة، ونحو 82 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 302 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.