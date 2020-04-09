خامنئي: تفشي وباء "كورونا" يعتبر امتحانا للحكومات والشعوب أيضا

شدد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم الخميس، على ضرورة أخذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا على محمل الجد، مؤكدا أن تفشي هذا الوباء يعتبر امتحانًا للحكومات والشعوب أيضا.

وأضاف خامنئي، فی خطاب بثه التلفزيون الإيراني، أن إيران تألقت في اختبار كورونا من خلال الجهود التي تبذلها، قائلا: إن الشعب الإيراني كان على قدر المسؤولية في كيفية تعامله مع وباء كورونا وأن تضحيات القطاع الطبي مشهود لها، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وإذ لفت المرشد الإيراني إلى أن القوات المسلحة الإيرانية وظفت كل الإمكانيات المتوفرة لديها في المجالات العلمية والبحثية والبناء في مكافحة كورونا، أشار إلى أن المشاركة الشعبية كانت جيدة وقيمة في المواجهة مع الوباء، وحث المسؤولين على مضاعفة الإنتاج الوطني في هذه المرحلة.

وقال إن "وباء كورونا مشكلة كبيرة، لكنها تبقى صغيرة مقارنة بمشكلات واجهناها سابقا"، مضيفا أن "قضية كورونا يجب ألا تجعلنا نغفل عن الاستكبار ومؤامرات العدو الذي يرفض مبدأ الجمهورية الإسلامية والديمقراطية فيها".

وأعلنت زارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى 3993 حالات بعد وفاة 121 شخصا جديدا جراء فيروس "كورونا" خلال الـ24 الساعة الماضية، مؤكدة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 67 ألفا و286 شخصا".