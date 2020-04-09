فيروس كورونا يغيب ممثلا أمريكيا آخر

توفي الممثل الأمريكي، ألين غارفيلد، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

أعلنت لويس غورويتز، أخت الممثل المخضرم، نبأ وفاة شقيقها في لوس أنجلوس بسبب مضاعفات فيروس "كوفيد 19".

وكان غارفيلد مقيما في مرفق صحي، حيث ثبتت إصابة العديد من الموظفين وبعض المقيمين بالفيروس. وفقا لـ "إرم نيوز".

Allen Garfield

1939 – 2020



"The Conversation" (1974)

"Nashville" (1975)

"Beverly Hills Cop II" (1987)

"The Ninth Gate" (1999) pic.twitter.com/US3JEdPTnV — Vincent (@VincentSchmitz) April 8, 2020

وفي وقت سابق تم الإعلان على وفاة الممثل الأمريكي، جاي بينيديكت، عن عمر 68 عاما، بعد وفاة ممثل أمريكي آخر هو مارك بلوم، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

Allen Garfield, Actor in 'The Conversation,' 'The Stunt Man' and 'Nashville,' Dies at 80 https://t.co/cT1z60Vw3z pic.twitter.com/uHrKWCOb4C — THR TV News (@THRtv) April 8, 2020

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا بعدد الإصابات في العالم حيث وصلت الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 430 ألف إصابة، كما قفز عدد الوفيات إلى 14600 حالة وفاة.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.