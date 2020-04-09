إسرائيل تقترب من 10 آلاف إصابة بـ"كورونا" والوفيات ترتفع إلى 79 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس إلى 9755، فيما بلغت حصيلة الوفيات 79 شخصا.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرايل"، قالت الصحة الإسرائيلية، إن "حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية شهدت ارتفاعا بـ351 حالة جديدة"، مشيرة إلى تسجيل 6 وفيات جديدة.

وأكدت أن "165 من إجمالي عدد المرضى في حالة خطرة، ولا يزال 119 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي"، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 864 شخصا.

وفرضت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، إغلاقا تاما، في عموم البلاد، لمنع احتفال اليهود بعيد الفصح، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق أمرا يلزم المواطنين بوضع الكمامات أو الأقنع الواقية لدى خروجهم من المنازل بدون استثناء.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف حالة إصابة وأكثر من 3300 حالة وفاة.